По состоянию на 12:15 вторника, 28 декабря, в Николаеве чинят более 10 обрывов электросети, возникших из-за ухудшения погодных условий.

Об этом пишут на странице КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.

Сотрудники предприятия продолжают ликвидировать последствия ухудшения погоды — сейчас устраняют более 10 обрывов контактных линий по всему городу, которые произошли из-за падения деревьев и оледенения сети. Движение электротранспорта все так же совершается с перебоями.

Троллейбусы восстанавливают движение, но только по отрезкам маршрута «Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» — проспект Центральный (до остановки Садовая)».

Трамваи курсируют по маршрутам №1 (от улицы 4-я Слободская до ДК Строителей) и №3 (по полному маршруту курсируют 2 вагона).

Ранее сообщалось, что из-за последствий непогоды в Николаеве троллейбусы курсируют с задержкой. В микрорайоны Лески и Соляные движение не осуществляется вообще.