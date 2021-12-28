Россия в декабре увеличила поставки боевой техники и вооружения на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, оккупанты перевозили горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Также для скрытого снабжения имущества военного назначения оккупанты использовали так называемые «гуманитарные конвои».

По данным разведки, Россией значительно увеличена поставка в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях.

Кроме того, в подразделения противника для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, в первую очередь разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ.

Напомним, Россия и США 10 января проведут переговоры. В частности, они будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями.