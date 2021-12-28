Россия и США 10 января проведут переговоры. В частности, они будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями.

Об этом сообщает AFP.

— США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января, — сообщили агентству в Белом доме.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января может пройти встреча в рамках ОБСЕ.

Напомним, Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать Совет НАТО-Россия 12 января.