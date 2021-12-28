Житель Одессы 2000 года рождения потерял обе нижние конечности после столкновения с трамваем.
Об этом информирует «Думская».
По словам собеседников издания из полиции, юноша перебегал трамвайные пути в неположенном месте и не заметил вагон.
Наезд привел к тому, что мальчик лишился двух ног и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, трамвай насмерть сбил пожилую женщину в Одессе.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Житель Одессы 2000 года рождения потерял обе нижние конечности после столкновения с трамваем.
Об этом информирует «Думская».
По словам собеседников издания из полиции, юноша перебегал трамвайные пути в неположенном месте и не заметил вагон.
Наезд привел к тому, что мальчик лишился двух ног и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, трамвай насмерть сбил пожилую женщину в Одессе.