Житель Одессы 2000 года рождения потерял обе нижние конечности после столкновения с трамваем.

Об этом информирует «Думская».

По словам собеседников издания из полиции, юноша перебегал трамвайные пути в неположенном месте и не заметил вагон.

Наезд привел к тому, что мальчик лишился двух ног и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, трамвай насмерть сбил пожилую женщину в Одессе.