Полицейские Херсона нашли тело 38-летней Яны Судаковой, которая потерялась после рабочей вечеринки.

Об этом пишет Kherson.net.ua.

Последний раз женщину видели 4 дня назад. Свидетели утверждали, что она ушла на зимнюю улицу в одном платье, а в ресторан, где отмечали корпоратив, так и не вернулась.

Яну Судакову искали несколько дней до момента, когда полицейские ознакомились с записями из камер наблюдения. Те успели заснять, что женщина вышли через черный вход и ушла в сторону покинутого здания.

— Здание прочесали, и нашли посетительницу мертвой. По всей видимости, она ненароком задремала на морозе… Тело погибшей направят на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления причины смерти. Но визуальный осмотр показал: никаких следов насилия на нем нет, — сказано в уведомлении.

Напомним, полицейские разыскивали мужчину, который, вероятно, стал свидетелем правонарушения, произошедшего в Николаеве в этом году.