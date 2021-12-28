Сегодня, 28 декабря, спасатели ликвидируют последствия непогоды в Николаевской области — убирают упавшие деревья и ветки.

Об этом уведомляют в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что жители области сообщают на спецлинию «101» о падении обледеневших веток деревьев на тротуары, здания, проезжую часть дорог и объекты инфраструктуры.

В борьбе с последствиями непогоды участвуют коммунальные службы, им помогают подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

— Утром 28 декабря дежурное отделение 5 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда 6 раз привлекалось к распилу деревьев улице Рыбной, Океановской, Остапа Вишни, Гетьмана Сагайдачного и проспекта Корабелов, — пишут в пресс-службе.

Кроме того, спасатели проводили работы по распилу массивной ветки дерева, которая упала на здание, расположенное по улице Чкалова.

Напомним, утром, 28 декабря, по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.