СММ ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23-го до вечера 27 декабря 689 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 108 - на Луганщине.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №303/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 28 декабря.

— В период с вечера 23-го до вечера 27 декабря в Донецкой области Миссия зафиксировала 689 нарушений режима прекращения огня, в том числе 110 взрывов (3 разрыва боеприпасов, 12 взрывов от исходящего огня и 95 взрывов неопределенного происхождения), — говорится в отчете.

Большинство нарушений выявлены в районах восточнее Черненко (подконтрольный правительству, 86 км к югу от Донецка) и к северу от Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка).

За тот же период в Луганской области Миссия зафиксировала 108 нарушений режима прекращения огня, в том числе 30 взрывов неопределенного происхождения.

По данным наблюдателей, большинство таких фактов выявлено к юго-западу, западу и северу от участка разведения в районе Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска), а также к юго-западу от Попасной (подконтрольна правительству, 69 км к западу от Луганска).

В общей сложности, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность об усилении режима прекращения огня, начиная с 27 июля, СММ зафиксировала в Донецкой и Луганской областях по меньшей мере 98 299 нарушений режима прекращения огня.

Напомним, в понедельник, 27 декабря, вооруженные формирования РФ десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий двое военных получили ранения.