В селе Софиевская Борщаговка Киевской области карета скорой помощи врезалась в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину.
В связи с аварией движение перекрыли, сообщает пресс-служба полиции.
«Автопроисшествие в поселке Софиевская Борщаговка. В связи с ДТП на улице Пушкина, вблизи дома 20, движение транспортных средств перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.
Как сообщила «МагнолияТВ», ДТП произошло во время того как карета скорой ехала на вызов из Киева.
«Заезжая в частный сектор водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и медик, сидевший впереди. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что, предварительно, травмы не серьезные», — говорится в сообщении.
Известно, что на месте происшествия работали спасатели, которые разбирали последствия аварии, для того чтобы разблокировать проезжую часть и правоохранители.
Напомним, на дороге возле польской Лодзи погибли трое украинцев, машина с ними влетела в электроопору и порвалась на части.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В селе Софиевская Борщаговка Киевской области карета скорой помощи врезалась в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину.
В связи с аварией движение перекрыли, сообщает пресс-служба полиции.
«Автопроисшествие в поселке Софиевская Борщаговка. В связи с ДТП на улице Пушкина, вблизи дома 20, движение транспортных средств перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.
Как сообщила «МагнолияТВ», ДТП произошло во время того как карета скорой ехала на вызов из Киева.
«Заезжая в частный сектор водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и медик, сидевший впереди. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что, предварительно, травмы не серьезные», — говорится в сообщении.
Известно, что на месте происшествия работали спасатели, которые разбирали последствия аварии, для того чтобы разблокировать проезжую часть и правоохранители.
Напомним, на дороге возле польской Лодзи погибли трое украинцев, машина с ними влетела в электроопору и порвалась на части.