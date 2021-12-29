В селе Софиевская Борщаговка Киевской области карета скорой помощи врезалась в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину.

В связи с аварией движение перекрыли, сообщает пресс-служба полиции.

«Автопроисшествие в поселке Софиевская Борщаговка. В связи с ДТП на улице Пушкина, вблизи дома 20, движение транспортных средств перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.

Как сообщила «МагнолияТВ», ДТП произошло во время того как карета скорой ехала на вызов из Киева.

«Заезжая в частный сектор водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и медик, сидевший впереди. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что, предварительно, травмы не серьезные», — говорится в сообщении.

Известно, что на месте происшествия работали спасатели, которые разбирали последствия аварии, для того чтобы разблокировать проезжую часть и правоохранители.