За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
На Луганщине, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, Россия и США 10 января проведут переговоры. В частности, они будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
На Луганщине, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, Россия и США 10 января проведут переговоры. В частности, они будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями.