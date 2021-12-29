За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На Луганщине, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.