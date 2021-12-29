Вчера, 28 декабря, вследствие непогоды в Николаеве замкнуло трансформатор, в части Корабельного района нет электричества.

Соответствующее видео прислали на редакционную почту НикВести.

По словам автора ролика, это произошло на территории консервного завода. Скорее всего, речь идет об ООО «Виктория», расположенном по адресу переулок Багрицкого, 41.

— В 06:30 на пересечении переулка Экипажного и улицы Национальной Гвардии из-за обледенения замкнуло линии электропередач на трансформаторе, — сообщает Корабелов.Инфо.

В письме добавили, что из-за этого инцидента жители переулка Багрицкого остались без электроэнергии.

Напомним, по состоянию на утро 29 декабря без света в Николаевской области остаются 23 населенных пункта.