По состоянию на утро 29 декабря без света в Николаевской области остаются 23 населенных пункта.
Об этом сообщается в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По Украине обесточены 165 населенных пунктов в таких областях: Николаевская — 23, Херсонская — 65, Днепропетровская — 46, Запорожская — 17, Донецкая — 13, Сумская — 1.
Отметим, что по информации «Николаевоблэнерго» 28 декабря из-за непогоды были полностью обесточены 58 населенных пунктов в области, еще 7 — частично. Бригады предприятия работают в усиленном режиме.
Как сообщалось, с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.
В течение дня в Николаеве упали 74 дерева, в городе зафиксировали 6 случаев повреждения автомобилей.
Сегодня из-за обледенения контактной сети троллейбусы не будут ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 29 декабря без света в Николаевской области остаются 23 населенных пункта.
Об этом сообщается в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По Украине обесточены 165 населенных пунктов в таких областях: Николаевская — 23, Херсонская — 65, Днепропетровская — 46, Запорожская — 17, Донецкая — 13, Сумская — 1.
Отметим, что по информации «Николаевоблэнерго» 28 декабря из-за непогоды были полностью обесточены 58 населенных пунктов в области, еще 7 — частично. Бригады предприятия работают в усиленном режиме.
Как сообщалось, с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.
В течение дня в Николаеве упали 74 дерева, в городе зафиксировали 6 случаев повреждения автомобилей.
Сегодня из-за обледенения контактной сети троллейбусы не будут ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.