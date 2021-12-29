По состоянию на утро 29 декабря без света в Николаевской области остаются 23 населенных пункта.

Об этом сообщается в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По Украине обесточены 165 населенных пунктов в таких областях: Николаевская — 23, Херсонская — 65, Днепропетровская — 46, Запорожская — 17, Донецкая — 13, Сумская — 1.

Отметим, что по информации «Николаевоблэнерго» 28 декабря из-за непогоды были полностью обесточены 58 населенных пунктов в области, еще 7 — частично. Бригады предприятия работают в усиленном режиме.