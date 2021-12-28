С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В связи с погодными условиями в городе наблюдаются проблемы с транспортом — на некоторых остановках скапливаются очереди.
Также из-за непогоды по проспекту Центральному упало два дерева. Они оборвали контактные сети. В связи с этим троллейбусы изменили график движения и маршруты.
В то же время несколько микрорайонов остались без света. «Николаевобэнерго» сообщает об аварийных отключениях на Казарского, в Ракетном Урочище, Соляных и Терновке.
В КП «ЭЛУ Автодорог» сообщают, что с самого утра техника предприятия вышла на обработку дорог.
Обновляется
Как сообщалось, в результате выхода активного циклона в Украине 27 декабря в Николаевской, Одесской и Херсонской, а также на протяжении 28 декабря в южных областях будет идти сильный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова — 10-20 сантиметров.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В связи с погодными условиями в городе наблюдаются проблемы с транспортом — на некоторых остановках скапливаются очереди.
Также из-за непогоды по проспекту Центральному упало два дерева. Они оборвали контактные сети. В связи с этим троллейбусы изменили график движения и маршруты.
В то же время несколько микрорайонов остались без света. «Николаевобэнерго» сообщает об аварийных отключениях на Казарского, в Ракетном Урочище, Соляных и Терновке.
В КП «ЭЛУ Автодорог» сообщают, что с самого утра техника предприятия вышла на обработку дорог.
Обновляется
Как сообщалось, в результате выхода активного циклона в Украине 27 декабря в Николаевской, Одесской и Херсонской, а также на протяжении 28 декабря в южных областях будет идти сильный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова — 10-20 сантиметров.