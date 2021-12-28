С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В связи с погодными условиями в городе наблюдаются проблемы с транспортом — на некоторых остановках скапливаются очереди.

Также из-за непогоды по проспекту Центральному упало два дерева. Они оборвали контактные сети. В связи с этим троллейбусы изменили график движения и маршруты.

В то же время несколько микрорайонов остались без света. «Николаевобэнерго» сообщает об аварийных отключениях на Казарского, в Ракетном Урочище, Соляных и Терновке.

В КП «ЭЛУ Автодорог» сообщают, что с самого утра техника предприятия вышла на обработку дорог.

Обновляется