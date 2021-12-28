Днем 28 декабря в Николаеве на улице Набережной дерево упало на легковой автомобиль Volt.

Об этом сообщают горожане в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева и области».

Инцидент произошел на Набережной перед поворотом на Артиллерийскую. О пострадавших пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.

С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.

В ГСЧС сообщили, что в Николаеве в ближайшее два часа усложнится ситуация на дорогах и тротуарах из-за гололедицы, прогнозируется, что слой льда достигнет 20 миллиметров.