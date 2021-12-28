Из-за сегодняшнего обледенения дорог и тротуаров Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Если вы можете работать дистанционно, оставайтесь дома. Руководителей предприятий и учреждений прошу дать возможность своим работникам. Из-за аварийных ситуаций, которые случаются по всему городу, общественный транспорт движется с задержкой, — указал Александр Сенкевич.

Он уточнил, что коммунальные службы «с самого утра работают на городских путях и обрабатывают дороги и тротуары реагентами».

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.

С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.