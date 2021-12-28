В Николаеве в ближайшее два часа усложнится ситуация на дорогах и тротуарах из-за гололедицы, прогнозируется, что слой льда достигнет 20 миллиметров.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

— По городу Николаеву в ближайшие 1-2 часа усиление гололедицы до 20 миллиметров (2 уровень опасности). Продержится данная погода до 1 января 2022 года, — сказано в сообщении.

Отметим, что в ближайшее время ожидается понижение температуры.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.

С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.