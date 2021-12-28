В Николаеве в ближайшее два часа усложнится ситуация на дорогах и тротуарах из-за гололедицы, прогнозируется, что слой льда достигнет 20 миллиметров.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
— По городу Николаеву в ближайшие 1-2 часа усиление гололедицы до 20 миллиметров (2 уровень опасности). Продержится данная погода до 1 января 2022 года, — сказано в сообщении.
Отметим, что в ближайшее время ожидается понижение температуры.
Ранее сообщалось, что утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.
С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаеве в ближайшее два часа усложнится ситуация на дорогах и тротуарах из-за гололедицы, прогнозируется, что слой льда достигнет 20 миллиметров.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
— По городу Николаеву в ближайшие 1-2 часа усиление гололедицы до 20 миллиметров (2 уровень опасности). Продержится данная погода до 1 января 2022 года, — сказано в сообщении.
Отметим, что в ближайшее время ожидается понижение температуры.
Ранее сообщалось, что утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.
С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.