В Николаеве коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» по состоянию на 11:30 обработало реагентом основные дороги города.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Всего использовано около 99 тонн соли. На маршрутах работало девять единиц спецтехники предприятия и один погрузчик.

— Автомобили вернулись на базу, водители и механики проводят осмотр транспорта и готовятся к выезду, поскольку в ближайшее время ожидается понижение температуры, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.

С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.