В связи с сильным гололедом в Николаеве службы и сервисы такси устанавливают наценки, которые достигают 150%.

Об этом пишут НикВести.

Одни из самых больших наценок устанавливают водители сервиса Uklon. В зависимости от района, они достигают 150%.

В службе «994» рассказали, что наценки зависит как от адреса, по которому вызывают машину, так и от водителей. По состоянию на 12:00 в службе висело около 80 непринятых заявок. Наценки составляли от 15% и выше.

Приблизительно схожая ситуация и у «883». Клиентам могут предложить доплатить за подачу, однако это помогает далеко не во всех случаях.

Многие заказы водители отказываются брать даже с наценкой. Объясняют это тем, что клиенты не указывают адрес пункта назначения, а в такую погоду водители хотят ехать далеко не по всем маршрутам.

Уехать можно быстро и без наценки — если очень повезет. Например, если ваш пункт назначения совпадает с местом, куда нужно добраться и самому водителю.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.

С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.

В ГСЧС сообщили, что в Николаеве в ближайшее два часа усложнится ситуация на дорогах и тротуарах из-за гололедицы, прогнозируется, что слой льда достигнет 20 миллиметров.