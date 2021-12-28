По состоянию на 15:00, в Николаеве полностью восстановлено движение троллейбусов по маршруту № 2 (Николаев «Пассажирский» – микрорайон Намыв). В ближайший час троллейбусы начнут ходить и в микрорайон Соляные.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он отметил, что наиболее критическая ситуация сложилась в Корабельном районе Николаева: здесь произошло 4 обрыва контактных линий.

— Трамваи курсируют только по маршруту №1 (от улицы 4-я Слободская до Яхт-клуба) и по маршруту №3. На улице Чкалова и в Промзоне движение трамваев приостановлено, — добавил Александр Сенкевич.

Напомним, из-за непогоды троллейбусы перестали курсировать в микрорайоны Соляные и Намыв.

Как сообщалось, с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.