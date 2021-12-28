В течение утра 28 декабря в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратился уже 41 человек, получившие различные травмы из-за гололеда.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал главврач больницы Александр Демьянов.
Он рассказал, что в травмпункт обращались люди с ушибами, растяжениями, вывихами и другими травмами, не требующими стационарного лечения.
В то же время за прошедшие сутки, 27 декабря, в травмпункт больницы обратился 71 человек. Таким образом, количество пострадавших из-за гололеда николаевцев, которые обратились за помощью в БСМП, за два дня составило 112 человек.
Напомним, что с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой. НикВести отслеживают ситуацию с непогодой в городе.
Кроме этого утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В течение утра 28 декабря в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратился уже 41 человек, получившие различные травмы из-за гололеда.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал главврач больницы Александр Демьянов.
Он рассказал, что в травмпункт обращались люди с ушибами, растяжениями, вывихами и другими травмами, не требующими стационарного лечения.
В то же время за прошедшие сутки, 27 декабря, в травмпункт больницы обратился 71 человек. Таким образом, количество пострадавших из-за гололеда николаевцев, которые обратились за помощью в БСМП, за два дня составило 112 человек.
Напомним, что с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой. НикВести отслеживают ситуацию с непогодой в городе.
Кроме этого утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.