В течение утра 28 декабря в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратился уже 41 человек, получившие различные травмы из-за гололеда.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал главврач больницы Александр Демьянов.

Он рассказал, что в травмпункт обращались люди с ушибами, растяжениями, вывихами и другими травмами, не требующими стационарного лечения.

В то же время за прошедшие сутки, 27 декабря, в травмпункт больницы обратился 71 человек. Таким образом, количество пострадавших из-за гололеда николаевцев, которые обратились за помощью в БСМП, за два дня составило 112 человек.

Напомним, что с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой. НикВести отслеживают ситуацию с непогодой в городе.

Кроме этого утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.