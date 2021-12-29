В течение дня, 28 декабря, в Николаеве упали 74 дерева, в городе зафиксировали 6 случаев повреждения автомобилей.
Об этом щла речь на совещании по ликвидации последствий непогоды в Николаеве, сообщается на сайте горсовета.
Аварийные деревья распиливают и убирают с проезжих частей и тротуаров спасатели десятого взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины, несколько бригад подрядчика ООО «Укрбиорост» и т.д. По состоянию на вечер 28 декабря было обработано уже половину заявок.
Как сообщалось, с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В течение дня, 28 декабря, в Николаеве упали 74 дерева, в городе зафиксировали 6 случаев повреждения автомобилей.
Об этом щла речь на совещании по ликвидации последствий непогоды в Николаеве, сообщается на сайте горсовета.
Аварийные деревья распиливают и убирают с проезжих частей и тротуаров спасатели десятого взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины, несколько бригад подрядчика ООО «Укрбиорост» и т.д. По состоянию на вечер 28 декабря было обработано уже половину заявок.
Как сообщалось, с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.