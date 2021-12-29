В течение дня, 28 декабря, в Николаеве упали 74 дерева, в городе зафиксировали 6 случаев повреждения автомобилей.

Об этом щла речь на совещании по ликвидации последствий непогоды в Николаеве, сообщается на сайте горсовета.

Аварийные деревья распиливают и убирают с проезжих частей и тротуаров спасатели десятого взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины, несколько бригад подрядчика ООО «Укрбиорост» и т.д. По состоянию на вечер 28 декабря было обработано уже половину заявок.