Из-за обледенения контактной сети троллейбусы не будет ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он опубликовал актуальный на утро 29 декабря график движения электротранспорта.

Трамваи двигаются по маршрутам:

№1 (БК «Строителей» – Широкая Балка);

№3 (10-я Военная – ЧСЗ);

№6 (движение не осуществляется);

№7 (Центральный рынок – 6-я Слободская);

№10 (не осуществляется);

№11 (не осуществляется).

Троллейбусы двигаются по маршрутам:

№2 («Николаев-Пассажирский» – Намыв);

№4 (не осуществляется);

№5 (ул. Строителей – Намыв);

№6 (3-я Военная – Большая Морская/Пушкинская – Центральный стадион);

№7 (Намыв – Пушкинское кольцо – Большая Морская – 3-я Военная);

№9 («Николаев-Пассажирский» – Садовая – Большая Морская).

— Сотрудники КП «Николаевэлектротранс» продолжают работать над восстановлением работы всех маршрутов города. Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, — написал Александр Сенкевич.

Напомним, вчера из-за непогоды и ее последствий городской транспорт в Николаеве также работал со сбоями. В частности, из-за обрыва контактной сети троллейбусы не ходили на Намыв и в Соляные.