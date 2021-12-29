Из-за обледенения контактной сети троллейбусы не будет ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Он опубликовал актуальный на утро 29 декабря график движения электротранспорта.
Трамваи двигаются по маршрутам:
Троллейбусы двигаются по маршрутам:
— Сотрудники КП «Николаевэлектротранс» продолжают работать над восстановлением работы всех маршрутов города. Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, — написал Александр Сенкевич.
Напомним, вчера из-за непогоды и ее последствий городской транспорт в Николаеве также работал со сбоями. В частности, из-за обрыва контактной сети троллейбусы не ходили на Намыв и в Соляные.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Из-за обледенения контактной сети троллейбусы не будет ездить в микрорайон Соляные. Традиционные маршруты этого микрорайона — №6,7,9 временно изменили.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Он опубликовал актуальный на утро 29 декабря график движения электротранспорта.
Трамваи двигаются по маршрутам:
Троллейбусы двигаются по маршрутам:
— Сотрудники КП «Николаевэлектротранс» продолжают работать над восстановлением работы всех маршрутов города. Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, — написал Александр Сенкевич.
Напомним, вчера из-за непогоды и ее последствий городской транспорт в Николаеве также работал со сбоями. В частности, из-за обрыва контактной сети троллейбусы не ходили на Намыв и в Соляные.