В Донецкой области сослуживцы нашли застреленного старшего солдата, полиция предполагает версию с самоубийством.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Уроженец Запорожья 1985 года рождения, заключивший контракт с ВСУ, был найден на дежурстве без признаков жизни. Скончавшийся нес службу в качестве старшего оператора противотанкового отделения роты огневой поддержки воинской части.

По данным прокуратура, мужчина приставил ствол к своей голове и нажал на спусковой крючок. Орудием суицида стало штатное оружие.

По факту гибели военнослужащего на рабочем посту возбуждено уголовное дело с маркой «самоубийство». Следствие не отказывается и от других версий, в частности, допуская умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Как сообщалось, правоохранители расследуют обстоятельства гибели военного, чье тело обнаружили на свалке в Очакове. Погибшего подозревали в нападении на другого военнослужащего 23 апреля. Предварительная версия случившегося — суицид.