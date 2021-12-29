В российском Санкт-Петербурге суд зарегистрировал иск об оскорблении чувств верующих в Деда Мороза.

Его подала юрист Эльнара Троицкая против своего коллеги Игоря Мирзоева, сообщает местное издание 78.ru.

Ранее Игорь Мирзоев подал в суд на новогоднего персонажа. По мнению мужчины, ответчик, позиционирующий себя в качестве главного волшебника, не выполняет публично взятые на себя обязательства, а именно — не дарит ему подарки и не исполняет его заветные мечты.

Игорь Мирзоев попросил суд обязать Деда Мороза вручить ему 23 подарка, исполнить его мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 миллионов рублей.

В свою очередь Эльнара Троицкая требует наказать Игоря Мирзоева за распространение сведений, которые якобы порочат чувства верующих в Деда Мороза. Женщина также просит 10 миллионов рублей морального вреда.

Иск был принят к производству. Рассматривать его начнут 14 февраля.

Ранее в Николаеве по пешеходной части улицы Соборной каталась украшенная Toyota Camry Solara с людьми в новогодних костюмах.