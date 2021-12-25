В субботу, 25 декабря, по пешеходной части улицы Соборной каталась украшенная Toyota Camry Solara с людьми в новогодних костюмах.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В кабриолете сидели люди в новогодних костюмах. Дед Мороз с микрофоном поздравлял горожан с праздниками, а рядом с ним снеговик Олаф «давал пять» пешеходам, мимо которых проезжал автомобиль.
Отметим, что на машине был именной номерной знак «КАПРИЗ».
Напомним, летом водитель грузовика решил незаметно срезать дорогу через Соборную, но в конце пешеходной улицы его настигли полицейские. А в марте неизвестный водитель заехал на Соборную площадь в Николаеве и подрифтил на ней.
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В субботу, 25 декабря, по пешеходной части улицы Соборной каталась украшенная Toyota Camry Solara с людьми в новогодних костюмах.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В кабриолете сидели люди в новогодних костюмах. Дед Мороз с микрофоном поздравлял горожан с праздниками, а рядом с ним снеговик Олаф «давал пять» пешеходам, мимо которых проезжал автомобиль.
Отметим, что на машине был именной номерной знак «КАПРИЗ».
Напомним, летом водитель грузовика решил незаметно срезать дорогу через Соборную, но в конце пешеходной улицы его настигли полицейские. А в марте неизвестный водитель заехал на Соборную площадь в Николаеве и подрифтил на ней.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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