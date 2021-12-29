В Одессе произошла перестрелке в помещении, где собирались любители поиграть в бильярд. Один посетитель погиб на месте, второго госпитализировали с ранениями.

Об этом информирует «Думская».

Виновник стрельбы задержан, у него забрали орудие убийства. Местная пресса отмечает, что гражданин Азербайджана Шохраддин Г. начал стрелять, как только прошел через двери клуба.

Под его пули попал местный криминальный авторитет Назир Алиев, приближенный к «вору в законе» Надиру Салифову. Босса убитого также застрелили, но в Турции и в прошлом году.

«Думская», ссылаясь на свои источники, предполагает, что это один из эпизодов передела зон влияния в криминальной Одессе.

Ранее сообщалось, в Николаеве в квартире многоэтажного дома по проспекту Центральному нашли тело мужчины.