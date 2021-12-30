Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил о его похищении. По его словам, он пропал из Горийской больницы.

Об этом Ника Гварамия сообщил на своей странице в Facebook.

Адвокат Михаила Саакашвили добавил, что его вывезли в неизвестном направлении. Состояние бывшего президента Грузии также неизвестно.

Чуть позже Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика «насильно похитили из городской больницы» и вывезли в Руставскую тюрьму.

Напомним, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили планировали перевести из Горийского военного госпиталя в Грузию. Узнав это, он потерял сознание