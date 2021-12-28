Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили планировали перевести из Горийского военного госпиталя в Грузию. Узнав это, он потерял сознание.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

По словам Михеила Саакашвили, это был самый серьезный гипертонический криз в его жизни.

— Я никогда не чувствовал себя так в отношении давления и пульса. Попробовали силой меня перевести, я сопротивлялся, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда очнулся, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике, — цитирует обращение адвокат Михеила Саакашвили.

Ранее сообщалось, что у Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти.

Напомним, группа врачей при омбудсмене Грузии заявила, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нельзя переводить в тюрьму. Причиной являются проблемы с психикой.