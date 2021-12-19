У задержанного в Грузии экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько в комментарии журналистам, пишет Грузия online.

— Он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен проходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Михеила Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, что вызвано тем насилием и пытками, которым он подвергся в тюрьме, — рассказала Елизавета Ясько.

По ее словам, с учетом этих симптомов нельзя переводить Михеила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Она отметила, что возможность его присутствия на судебном процессе, намеченном на 22 декабря, по большей части зависит от его состояния здоровья.

Напомним, группа врачей при омбудсмене Грузии заявила, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нельзя переводить в тюрьму. Причиной являются проблемы с психикой.