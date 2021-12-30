В Николаевской области за взятку за беспрепятственную добычу песка судят жителя Баштанского района.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Баштанской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего жителя Баштанского района по факту дачи взятки начальнику Баштанского районного отдела полиции (ч. 1 ст. 369-2 УК Украины).

Расследованием установлено, что в октябре этого года обвиняемый предложил, а через две недели дал начальнику райотдела полиции взятку в сумме 15 тысяч гривен за то, чтобы ему не препятствовали в незаконной деятельности по добыче песка на территории района.

Ранее в Николаевской области полицейские разоблачили главу ОТГ на взятке за выдачу документов. Чиновник требовал у фермера 20 тысяч гривен.