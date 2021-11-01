В Николаевской области полицейские разоблачили главу ОТГ на взятке за выдачу документов. Чиновник требовал у фермера 20 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции и следователи областной полиции, 20 тысяч гривен взятки подозреваемый получил от местного фермера.

– За эту сумму обещал беспрепятственно выдать документы по происхождению сельскохозяйственной продукции. 29 октября на основании полученных доказательств главе ОТГ сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, – сообщили правоохранители.

За вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Николаевская окружная прокуратура.

Напомним, что в Николаеве сотрудники управления СБУ совместно со спецподразделением «Альфа» задержали начальника военного комиссариата Казанковского военкомата.