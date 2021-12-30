В областной клинической больнице Ивано-Франковска скончалась сотрудница Косовской центральной районной больницы, где 28 декабря произошел пожар.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

По данным дежурного врача реанимационного отделения, женщина 1985 года рождения умерла в 20:30 в среду, 29 декабря. Во время пожара она получил 90% ожогов тела.

Как сообщают местные СМИ, женщина работала младшей медсестрой в Косовской больнице.

Напомним, что 28 декабря в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв, а затем возгорание.

В Ивано-Франковской ОГА сообщили, что погибли четыре человека — трое в результате пожара и один от COVID-19. Позже мэр Косова уточнил, что один из пациентов умер за пять минут до возгорания, причина смерти еще одного человека уточняется.

Были госпитализированы трое пострадавших, у них ожоги различной степени тяжести.