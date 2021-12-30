В поселке Печенеги Харьковской области в четверг ночью, 30 декабря, в помещении больницы взорвали банкомат.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

— Сообщение о том, что по улице Независимости в поселке Печенеги произошел взрыв банкомата, поступило в полицию 30 декабря в 02:46, — говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия специалисты взрывотехнической службы полиции установили, что самодельные взрывные устройства были помещены в сейфовый отсек банкомата.

Полиция принимает меры по установлению и задержанию лиц, причастных к подрыву банкомата. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

До этого двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона.