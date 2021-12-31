За прошедшие сутки, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом в утренней сводке сообщает пресс-служба ООС.

В сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора 30 декабря договорились продолжить диалог после Нового года. Контакты будут поддерживать на уровне администраций.