Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора 30 декабря договорились продолжить диалог после Нового года. Контакты будут поддерживать на уровне администраций.

Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор двух лидеров носил конкретный и содержательный характер.

— Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года, контакты будут и на уровне администраций, — сообщил Юрий Ушаков.

Напомним, ожидалось, что глава Белого дома в ходе разговора с Владимиром Путиным потребует полного отвода российских войск от границ Украины.