Завтра, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Ожидается, что глава Белого дома потребует полного отвода российских войск от границ Украины.

Об этом в Twitter сообщил журналист Джек Детч.

Во время разговора с одним из высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена, последний раскрыл некоторые подробности завтрашних переговоров президентов США и России.

США хотят, чтобы все 100 тысяч российских военных — немедленно вернулись к своим зонам долгосрочной подготовки.

В то же время, сегодня Штаты сотрудничают с европейскими коллегами над санкциями против России, которые будут применены, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.