Завтра, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Ожидается, что глава Белого дома потребует полного отвода российских войск от границ Украины.
Об этом в Twitter сообщил журналист Джек Детч.
Во время разговора с одним из высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена, последний раскрыл некоторые подробности завтрашних переговоров президентов США и России.
США хотят, чтобы все 100 тысяч российских военных — немедленно вернулись к своим зонам долгосрочной подготовки.
В то же время, сегодня Штаты сотрудничают с европейскими коллегами над санкциями против России, которые будут применены, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.
Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Завтра, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Ожидается, что глава Белого дома потребует полного отвода российских войск от границ Украины.
Об этом в Twitter сообщил журналист Джек Детч.
Во время разговора с одним из высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена, последний раскрыл некоторые подробности завтрашних переговоров президентов США и России.
США хотят, чтобы все 100 тысяч российских военных — немедленно вернулись к своим зонам долгосрочной подготовки.
В то же время, сегодня Штаты сотрудничают с европейскими коллегами над санкциями против России, которые будут применены, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.
Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.