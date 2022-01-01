Россия собирается оборудовать в оккупированном ею Крыму новый военный полигон «Старокрымский».

Об этом идет речь в планах Минобороны РФ на 2022 год.

— Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны, —сообщают оккупанты.

Кроме крымского, в следующем году появится новый полигон «Синяя Осока» в Ивановской области России.

Отмечается, что всего в будущем году запланировано около 100 мероприятий подготовки органов управления, в том числе проведение командно-штабных учений со всеми соединениями и воинскими частями Воздушно-десантных войск.

Напомним, ранее Украина выразила в ООН свою озабоченность с наращиванием Россией ядерного потенциала в оккупированном Крыму.