Пожарные Сеула обнародовали статистику причин пожара за последние три года, причинами 107 из которых стали коты.

Как пишет «Новое время», чаще всего пожары возникают из-за того, что коты включают электроплиты, прыгая на сенсорные кнопки. Когда прибор перегревается, он может загореться.

Указывается, что половина пожаров, виновниками которых являются коты, произошли, когда хозяев не было дома. В результате таких возгораний пострадали четыре человека.

Также в последние годы количество пожаров, связанных с домашними животными, растет. В частности, в 2016 году животные стали причиной восьми пожаров, а с января по сентябрь 2019 года — 31.

Пожарные советуют владельцам убирать с плиты легковоспламеняющиеся предметы, такие как бумажные полотенца. Также рекомендуется использовать приборы, которые имеют функцию автоматической блокировки.

Отмечается, что проблема пожаров, вызванных домашними питомцами актуальна не только в Южной Корее. По данным Американской гуманной ассоциации, домашние животные стали причиной около 1000 пожаров в Соединенных Штатах.

Напомним, в одном из сел Николаевской области произошел пожар, его жертвой стал пожилой мужчина.