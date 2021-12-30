Сегодня утром, 30 декабря, в одном из сел Николаевской области тушили пожар, его жертвой стал пожилой мужчина.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 08:31 на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Асфальтной села Солдатское Вознесенского района. О возгорании доложил сосед, увидевший дым.

На место прибыл дежурный караул 12 ГПСЧ 4 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Установлено, что в помещении горит матрас и бытовые вещи, из-за чего образовалось плотное задымление.

В ходе разведки пожарные обнаружили в комнате тело мужчины 1947 года рождения. В 09:05 пожар ликвидировали на площади 3 квадратных метра, его причина — курение в доме.

Напомним, 26 декабря в пожаре на Николаевщине погиб мужчина, еще одну женщину спасли.