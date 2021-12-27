Вчера, 26 декабря, горело заброшенное здание в пгт Первомайское в Николаевской области.

Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

О случившемся на улице Тепличной сообщили в 15:49. Во время разведки на месте обнаружили тело погибшего мужчины 1972 года рождения, также спасли женщину 1973 года рождения. Ее доставили в ожоговое отделение одной из городских больниц в тяжелом состоянии.

В 16:10 пожар локализовали, а в 16:47 — ликвидировали на площади 15 квадратных метров, его причина устанавливается.

Напомним, 23 декабря в Николаеве горел жилкоп, сосед хозяйки дома спас ее из огня.