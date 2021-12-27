Вчера, 26 декабря, горело заброшенное здание в пгт Первомайское в Николаевской области.
Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
О случившемся на улице Тепличной сообщили в 15:49. Во время разведки на месте обнаружили тело погибшего мужчины 1972 года рождения, также спасли женщину 1973 года рождения. Ее доставили в ожоговое отделение одной из городских больниц в тяжелом состоянии.
В 16:10 пожар локализовали, а в 16:47 — ликвидировали на площади 15 квадратных метров, его причина устанавливается.
Напомним, 23 декабря в Николаеве горел жилкоп, сосед хозяйки дома спас ее из огня.
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Вчера, 26 декабря, горело заброшенное здание в пгт Первомайское в Николаевской области.
Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
О случившемся на улице Тепличной сообщили в 15:49. Во время разведки на месте обнаружили тело погибшего мужчины 1972 года рождения, также спасли женщину 1973 года рождения. Ее доставили в ожоговое отделение одной из городских больниц в тяжелом состоянии.
В 16:10 пожар локализовали, а в 16:47 — ликвидировали на площади 15 квадратных метров, его причина устанавливается.
Напомним, 23 декабря в Николаеве горел жилкоп, сосед хозяйки дома спас ее из огня.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак