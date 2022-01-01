Вчера, 31 декабря, в Николаеве загорелись два автомобиля.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

О первом случае по улице Остапа Вишни сообщили в 12:13. Во время движения вспыхнул автомобиль Nissan Bluebird. По прибытию установили, что из-за разгерметизации топливной системы автомобиля возникло возгорание в салоне. Его ликвидировали в 12:25.

Позже, в 14:13, доложили о пожаре автомобиля Ford Fusion, припаркованном по улице Артиллерийской. Пожар оперативно локализовали и потушили в 14:27 на площади 2 квадратных метра. Его причина устанавливается.

Напомним, в течение 31 декабря в Украине произошло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще четыре человека.