В течение 31 декабря в Украине произошло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще четыре человека.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украині.

Спасатели отмечают, что в праздничный период обычно растет количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой, или неосторожным обращением с огнем.

Они также призывают не терять бдительность во время праздничных выходных и не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Отметим, что с 31 декабря по 4 января органы управления и формирования ГСЧС несут службу в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в связи с переходом Николаева в «желтую» зону карантина на главной площади и в Корабельном районе в новогоднюю ночь решили запустить фейерверки.