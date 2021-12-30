В связи с переходом Николаева в «желтую» зону карантина на главной площади и в Корабельном районе в новогоднюю ночь решили запустить фейерверки.

Об этом первый заместитель городского головы Виталий Луков рассказал в комментарии корреспондентам «Суспільного».

При этом концертной программы в связи с карантинными ограничениями все же не будет.

По словам Виталия Лукова, предложение организовать в городе два фейерверка озвучили во время заседания штаба по подготовке новогодних праздников.

— Дело в том, что Корабельный район — достаточно отдаленный от центра, и люди не всегда могут попасть на праздник в центр города. Еще одна причина: это сделали, чтобы люди меньше скапливались в одном месте и в транспорте, — рассказал Виталий Луков.

Начальник управления по вопросам культуры Юрий Любаров сообщил, что на призыв помочь городу организовать фейерверки откликнулся один из николаевских портов.

— В этом году они предоставляют городу фейерверки, которые состоятся в полночь в новогоднюю ночь. Лучше увидеть фейерверк можно будет с Соборной площади, а в Корабельном районе — возле дворца культуры «Корабельный», — сказал он.

На организацию двух фейерверков, по словам Виталия Лукова, предприятие перечислило 200 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что КП «Николаевэлектротранс» опубликовало график работы городского электротранспорта 31 декабря и 1 января.

Напомним, Николаевская область перешла из «красной» карантинной зоны в «желтую» 23 декабря.