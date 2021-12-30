КП «Николаевэлектротранс» опубликовало график работы городского электротранспорта 31 декабря и 1 января.

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

Завтра, 31 декабря, на маршруты города выйдут 53 троллейбуса и 41 трамвай.

— Весь транспорт будет курсировать в соответствии с обычным графиком, как в рабочий день, — отметили в «Николаевэлектротранс».

В субботу, 1 января, на маршруты города выйдет 30 троллейбусов и 28 трамваев.

— Первый троллейбус выходит на маршрут №2 в 5:04. Первый трамвай выйдет по маршруту №6 в 5:08. Однако обращаем внимание, что к 8:30 утра количество единиц на линиях будет минимальным, но будет увеличиваться с каждыми последующими часами на дополнительные единицы, — сказано в сообщении.

Напомним, с 18:15 вечера 29 декабря в Николаеве снова начали курсировать троллейбусы в микрорайон Северный.