КП «Николаевэлектротранс» опубликовало график работы городского электротранспорта 31 декабря и 1 января.
Об этом сообщается на странице КП в Facebook.
Завтра, 31 декабря, на маршруты города выйдут 53 троллейбуса и 41 трамвай.
— Весь транспорт будет курсировать в соответствии с обычным графиком, как в рабочий день, — отметили в «Николаевэлектротранс».
В субботу, 1 января, на маршруты города выйдет 30 троллейбусов и 28 трамваев.
— Первый троллейбус выходит на маршрут №2 в 5:04. Первый трамвай выйдет по маршруту №6 в 5:08. Однако обращаем внимание, что к 8:30 утра количество единиц на линиях будет минимальным, но будет увеличиваться с каждыми последующими часами на дополнительные единицы, — сказано в сообщении.
Напомним, с 18:15 вечера 29 декабря в Николаеве снова начали курсировать троллейбусы в микрорайон Северный.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
КП «Николаевэлектротранс» опубликовало график работы городского электротранспорта 31 декабря и 1 января.
Об этом сообщается на странице КП в Facebook.
Завтра, 31 декабря, на маршруты города выйдут 53 троллейбуса и 41 трамвай.
— Весь транспорт будет курсировать в соответствии с обычным графиком, как в рабочий день, — отметили в «Николаевэлектротранс».
В субботу, 1 января, на маршруты города выйдет 30 троллейбусов и 28 трамваев.
— Первый троллейбус выходит на маршрут №2 в 5:04. Первый трамвай выйдет по маршруту №6 в 5:08. Однако обращаем внимание, что к 8:30 утра количество единиц на линиях будет минимальным, но будет увеличиваться с каждыми последующими часами на дополнительные единицы, — сказано в сообщении.
Напомним, с 18:15 вечера 29 декабря в Николаеве снова начали курсировать троллейбусы в микрорайон Северный.