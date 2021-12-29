С 18:15 вечера 29 декабря в Николаеве начали курсировать троллейбусы в микрорайон Северный.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

Движение начали первые единицы троллейбусов, со временем количество электротранспорта на маршрутах будет увеличиваться в соответствии с возможностями работы контактной сети после ее расчистки.

Напомним, вчера из-за непогоды и ее последствий городской транспорт в Николаеве также работал со сбоями. В частности, из-за обрыва контактной сети троллейбусы не ходили на Намыв и в Соляные.