С 18:15 вечера 29 декабря в Николаеве начали курсировать троллейбусы в микрорайон Северный.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».
Движение начали первые единицы троллейбусов, со временем количество электротранспорта на маршрутах будет увеличиваться в соответствии с возможностями работы контактной сети после ее расчистки.
Напомним, вчера из-за непогоды и ее последствий городской транспорт в Николаеве также работал со сбоями. В частности, из-за обрыва контактной сети троллейбусы не ходили на Намыв и в Соляные.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
С 18:15 вечера 29 декабря в Николаеве начали курсировать троллейбусы в микрорайон Северный.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».
Движение начали первые единицы троллейбусов, со временем количество электротранспорта на маршрутах будет увеличиваться в соответствии с возможностями работы контактной сети после ее расчистки.
Напомним, вчера из-за непогоды и ее последствий городской транспорт в Николаеве также работал со сбоями. В частности, из-за обрыва контактной сети троллейбусы не ходили на Намыв и в Соляные.