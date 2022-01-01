Вчера, 31 декабря, в Николаеве случился пожар гаражного помещения, его жертвой стал мужчина.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Об инциденте сообщили в 18:37. Выяснилось, что огонь возник на территории автогаражного кооператива «Звездный» по улице Спортивная.
К месту направили дежурный караул 2 ГПСЧ и дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожар на площади 10 квадратных метров ликвидировали в 19:28.
В ходе разведки в помещении гаража нашли тело мужчины. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, утром, 30 декабря, в одном из сел Николаевской области тушили пожар, его жертвой стал пожилой мужчина.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Вчера, 31 декабря, в Николаеве случился пожар гаражного помещения, его жертвой стал мужчина.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Об инциденте сообщили в 18:37. Выяснилось, что огонь возник на территории автогаражного кооператива «Звездный» по улице Спортивная.
К месту направили дежурный караул 2 ГПСЧ и дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожар на площади 10 квадратных метров ликвидировали в 19:28.
В ходе разведки в помещении гаража нашли тело мужчины. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, утром, 30 декабря, в одном из сел Николаевской области тушили пожар, его жертвой стал пожилой мужчина.