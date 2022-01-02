В результате попытки побега из тюрьмы Круа-де-Буке на востоке столицы Гаити города Порт-о-Пренс были убиты по меньшей мере 10 заключенных, 4 полицейских получили ранения.

Об этом сообщает местное издание Haiti 24.

Восемь преступников были застрелены на месте, еще двое скончались позже в больнице от полученных ранений.

При попытке побега заключенные подожгли столовую и склад тюрьмы.

Сейчас ситуацию в учреждении контролируют силовики.

Полиция изъяла шесть единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты и винтовки.

Напомним, в ООН заявили, что на польско-белорусской границе с начала 2021 года скончался 21 человек.