|Скорость ветра:
|5.6 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:05
|Температура завтра:
|-4 C°
|Скорость ветра:
|4.9 м/с
|Восход солнца:
|07:55
|Заход солнца:
|15:55
|Температура завтра:
|-8 C°
В ООН заявили, что на польско-белорусской границе с начала 2021 года скончался 21 человек.
Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на РИА Новости.
По словам официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, международная организация по миграции отслеживает количество погибших согласно их проекту Пропавшие мигранты.
Как известно, на границе Беларуси и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС.
Ранее сообщалось, что группа из 20 нелегальных мигрантов 18 декабря пыталась прорваться через белорусско-польскую границу. Они бросали камни в пограничников, однако в итоге были задержаны.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
В ООН заявили, что на польско-белорусской границе с начала 2021 года скончался 21 человек.
Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на РИА Новости.
По словам официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, международная организация по миграции отслеживает количество погибших согласно их проекту Пропавшие мигранты.
Как известно, на границе Беларуси и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС.
Ранее сообщалось, что группа из 20 нелегальных мигрантов 18 декабря пыталась прорваться через белорусско-польскую границу. Они бросали камни в пограничников, однако в итоге были задержаны.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак