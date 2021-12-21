В ООН заявили, что на польско-белорусской границе с начала 2021 года скончался 21 человек.

Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на РИА Новости.

По словам официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, международная организация по миграции отслеживает количество погибших согласно их проекту Пропавшие мигранты.

Как известно, на границе Беларуси и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС.

Ранее сообщалось, что группа из 20 нелегальных мигрантов 18 декабря пыталась прорваться через белорусско-польскую границу. Они бросали камни в пограничников, однако в итоге были задержаны.