Группа из 20 нелегальных мигрантов 18 декабря пыталась прорваться через белорусско-польскую границу. Они бросали камни в пограничников, однако в итоге были задержаны.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Черемча, расположенного в Подляском воеводстве. Всего за 18 декабря незаконно пересечь белорусско-польскую границу пытались 76 человек.

Пытались прорваться через границу и в ночь на 18 декабря. Как рассказали польские пограничники, тогда возле той же Черемчи границу форсировали 32 человека под наблюдением белорусских служб. Однако попасть в Польшу им не удалось.

Напомним, двое польских пограничников пострадали при исполнении, нелегальные мигранты со стороны Беларуси попали в них камнями, нанеся травмы.