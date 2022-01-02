Жители села Зайчевское Николаевской области готовы перекрыть дорогу вблизи их села из-за отсутствия стабильного электричества. В Зайчевском нет света уже 4 дня.

Об этом в Facebook сообщил Максим Несмиянов.

— Пошли 4 сутки, как они живут без стабильного электричества. В селе нет газа и без электричества, как следствие есть проблемы с водой, её тоже нет. Завтра (2 января, — прим.), предварительно, если ничего не изменится, то дорога возле села будет перекрыта после 9:00. На все жалобы в обладминистрацию и облэнерго чёткого ответа нет, — написал Максим Несмиянов.