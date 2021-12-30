В Николаевской области в четверг, 30 декабря, ожидается сильный гололед на дорогах.

Объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГСЧС.

В Запорожской области — гололед (I уровень опасности, желтый); в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей ожидается сильный гололед (II уровень опасностей, оранжевый).

В Киевской области также на дорогах гололедица.

На высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеговинная опасность (III уровень).

Спасатели предупреждают, что непогода может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.

Из-за непогоды и ее последствий городской транспорт в Николаеве также работал со сбоями. В частности, из-за обрыва контактной сети троллейбусы не ходили на Намыв и в Соляные.