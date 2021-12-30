В Николаевской области в четверг, 30 декабря, ожидается сильный гололед на дорогах.
Объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГСЧС.
В Запорожской области — гололед (I уровень опасности, желтый); в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей ожидается сильный гололед (II уровень опасностей, оранжевый).
В Киевской области также на дорогах гололедица.
На высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеговинная опасность (III уровень).
Спасатели предупреждают, что непогода может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.
Из-за непогоды и ее последствий городской транспорт в Николаеве также работал со сбоями. В частности, из-за обрыва контактной сети троллейбусы не ходили на Намыв и в Соляные.
|
Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаевской области в четверг, 30 декабря, ожидается сильный гололед на дорогах.
Объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГСЧС.
В Запорожской области — гололед (I уровень опасности, желтый); в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей ожидается сильный гололед (II уровень опасностей, оранжевый).
В Киевской области также на дорогах гололедица.
На высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеговинная опасность (III уровень).
Спасатели предупреждают, что непогода может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.
Из-за непогоды и ее последствий городской транспорт в Николаеве также работал со сбоями. В частности, из-за обрыва контактной сети троллейбусы не ходили на Намыв и в Соляные.